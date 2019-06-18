СМИ: истребители Су-27/30 станут третьими по распространенности в мире к 2029 году

ЛЕ-БУРЖЕ, 18 июня. /ТАСС/. Российские многоцелевые боевые самолеты семейства Су-27/30 станут третьими в мире по распространенности истребителями к 2029 году. Такие сведения содержатся в отчете о развитии истребительной авиации военно-воздушных сил стран мира к 2029 году, изданном американским профильным журналом Aviation Week & Space Technology (AW&ST) на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019).

AW&ST рассчитывает прогноз развития рынка боевой и гражданской авиации при помощи программного обеспечения, которое проводит анализ актуальных данных и тенденций в автоматическом режиме.

"К 2029 году наиболее популярным боевым самолетом станет американский F-16, которых будет насчитываться в строю 2421 единица. Второй место займут истребители типа F-35 Lightning II с показателем 2181 самолет, а третье - истребители типа Су-27/30 российского производства с показателем 1905 машин", - говорится в отчете. Специалисты AW&ST отмечают, что в настоящее время российские истребители семейства Су-27/30 являются вторыми по популярности в мире, а их переход на третье место будет связан с резким увеличением производства F-35.

В топ-10 самых распространенных боевых самолетов в мире также войдет ряд других машин российского производства, в том числе многоцелевые боевые самолеты МиГ-29/35 (493 единицы), штурмовики Су-25 (459 единиц) и истребители МиГ-21 (415 единиц), отмечают эксперты AW&ST.

Выставка в Ле-Бурже открылась 17 июня и продлится до 23 июня.