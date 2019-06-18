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Россия и Иран обсуждают разработку ряда месторождений на Каспии

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, ожидаются конкретные предложения по взаимодействию между компаниями

ИСФАХАН, 18 июня. /ТАСС/. Россия и Иран ведут переговоры о совместной разработке ряда месторождений на иранском шельфе Каспийского моря. Об этом журналистам сообщил министр энергетики России, сопредседатель межправкомиссии с Ираном Александр Новак после заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.

"Есть ряд предложений по разработке месторождений совместно с иранскими компаниями. Но это еще на стадии обсуждения, поэтому более детально можно будет говорить потом, когда будут конкретные предложения по взаимодействию между компаниями", - сказал он.

Иран закупает российские сельхозтовары на деньги, вырученные ранее от продажи нефти по программе "Нефть в обмен на товары", добавил Новак. По его словам, стороны продолжают сотрудничать в рамках программы.

"Сейчас идут закупки российской сельской продукции на тот объем средств, который был уже аккумулирован от предыдущих поставок. Обсудили в перспективе, как этот меморандум будем реализовывать, чтобы увеличивать объемы торгово-экономического сотрудничества", - сообщил министр.

Россия и Иран реализуют программу "Нефть в обмен на товары", оператором по которой выступает российское предприятие "Промсырьеимпорт". Она была придумана еще в прошлый раунд антииранских санкций. Купленная у Ирана нефть используется для перепродажи на другие рынки. Вырученные деньги Иран направляет на закупку российских технологий и товаров. Речь шла об объемах 100 тыс. баррелей в сутки, или 5 млн тонн в год.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичИран
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