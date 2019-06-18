Госдума может принять за две недели во втором чтении законопроект о цифровых финактивах

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев рассчитывает, что законопроект о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой во втором чтении в течение следующих двух недель. Об этом он сообщил сегодня журналистам.

"Сейчас смотрим текст [законопроекта о цифровых финансовых активах] и в течение двух недель, надеюсь, выйдем на принятие его во втором чтении", - сказал он.

По словам Моисеева, одобрено регулирование ICO (первичный выпуск криптовалюты или токенов для привлечения инвестиций). "В рамках этой концепции одобрено регулирование ICO <…> Он погружается в закон о краудфандинге. Соответственно, будут два закона: закон о краудфандинге, включая ICO, и закон о цифровых финансовых активах, который будет в том виде примерно, как он сейчас подготовлен ко второму чтению", - добавил он.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что принятие законопроекта о цифровых финансовых активах "подвисло" из-за требований FATF по регулированию действующих криптовалют - таких, как биткоин и эфириум. Тем не менее, закон будет принят в июне, до окончания весенней сессии, добавил он.