Госдума может рассмотреть законопроект о новой системе расчета ОСАГО в осеннюю сессию

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Законопроект об индивидуализации тарифа ОСАГО, который предусматривает отмену в расчете цены полиса коэффициента по мощности и территории, может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении в начале осенней сессии. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, переходные периоды вступления в силу могут быть сдвинуты на полгода.

"Сейчас правительство повторно направило его в ГПУ (Главное государственно-правовое управление при президенте РФ), ожидаем ответа от ГПУ, потому что мы учли все замечания и ожидаем нормального согласования, соответственно, после этого, я думаю, в течение одной - двух недель будет выноситься на КЗД (Комиссия правительства по законопроектной деятельности), а после этого на правительство. В эту сессию, конечно, не успеем уже в первом чтении рассмотреть, но я думаю, в самом начале следующей сессии", - сказал он.

"Очевидно, мы ожидали, что он будет принят к 1 июля, условно говоря - на полгода, наверно, сдвинем, конечно [переходные периоды]. Ко второму чтению это все будем смотреть", - добавил Моисеев. "Это тот самый законопроект, где мы отменяем ряд коэффициентов, вводим повышенные коэффициенты за жесткие нарушения правил дорожного движения и даем страховой компании право вводить собственные коэффициенты", - напомнил он.

Также законопроектом предусматривается повышение лимитов за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей с 1 января 2020 года.

В последней версии законопроекта Минфин предполагал исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля - с 1 октября 2020 года, и заменить исключение этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков - они смогут устанавливать базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора (от 2746 рублей до 4942 рублей) на 40%, а затем на 30%.