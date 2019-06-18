Китайские компании заинтересованы в строительстве недвижимости и дорог в Москве

ПЕКИН, 18 июня. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Китайские компании и инвесторы изучают проекты строительства недвижимости и автодорог в Москве. Об этом заявил во вторник ТАСС заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Илья Кузьмин, принявший участие в конференции "Москва - Пекин: создавая новое будущее" в китайской столице.

"Нам необходимо развивать сеть автодорог, поэтому нам нужны магистрали, развязки, хорды. И мы предлагаем китайским компаниям участвовать там совместно с компанией "Мосинжпроект" - крупнейшим подрядчиком по строительству в городе", - указал он. По его словам, помимо непосредственно осуществления строительства, есть и другие формы сотрудничества. "Мы также предлагаем им выступать и в качестве инвесторов для платных участков автодорог. И на самом деле китайская сторона очень заинтересована в этом", - добавил Кузьмин.

По его словам, правительство Москвы также предложило китайским компаниям принять участие в проектах обновления жилого фонда. "Они заинтересованы. В пуле проектов мы это обозначили, и они (китайские компании - прим. ТАСС) сейчас думают", - сказал он. "Интерес огромный. Это касается и "Большого сити" (реорганизация промышленных зон под строительство жилой и коммерческой недвижимости - прим. ТАСС), и по расширению делового района", - добавил Кузьмин.

"Мы хотим получить наиболее выгодные условия для города, а они - извлечь максимальную прибыль. По этой причине, если мы придем к компромиссу, то вскоре среди подрядчиков по дорожному строительству можно будет увидеть и китайские компании", - резюмировал замглавы департамента.