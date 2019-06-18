Госдума ограничила в I чтении возможность регионов регулировать тарифы в электроэнергетике

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, исключающий право регулирующего органа субъекта РФ превышать установленные предельные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии. Документ был разработан ФАС и инициирован правительством РФ, он вносит поправки в закон "Об электроэнергетике".

Действующим законодательством установлено, что решение о превышении предельных уровней цен (тарифов), если оно обусловлено размером инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области госрегулирования тарифов самостоятельно и не требует согласования с ФАС России. Правоприменительная практика показывает, что до 15% тарифных решений по услугам по передаче электроэнергии принимается на уровне выше предельных максимальных уровней тарифов, установленных ФАС России, отмечают в кабмине.

Законопроект исключает право регулирующего органа субъекта РФ превышать установленные предельные максимальный и (или) минимальный уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии без согласования с ФАС России. Если регулирующий орган субъекта РФ не принимает решения об установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии либо устанавливает такие тарифы вне рамок предельных максимального и (или) минимального уровней тарифов без соответствующего согласования с ФАС, применяются предельные минимальные уровни тарифов.