Банк "Открытие" опроверг информацию о принудительном сборе биометрии своих клиентов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Банк "ФК Открытие" опроверг информацию о сборе биометрических данных у своих клиентов в обязательном порядке при оформлении банковских продуктов.

"Информация о принудительном сборе биометрии у клиентов банка, прошедшая сегодня в ряде СМИ со ссылкой на публикацию в газете "Коммерсант", не соответствует действительности. Услуга приема биометрических данных предоставляется исключительно по желанию клиента и только в тех офисах банка "Открытие", которые оснащены специальным оборудованием для этих целей. В процессе обслуживания банк может попросить сделать фото для сохранения в профиле клиента. В данном случае речь идет не о сборе биометрических данных, а о стандартной процедуре идентификации клиента с помощью фото, которая была введена несколько лет назад и обусловлена требованиями безопасности и противодействия мошенничеству", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

По данным "Коммерсанта", клиенты "Открытия" и Почта банка жалуются на то, что без биометрических данных в банке нельзя открыть дебетовую карту или вклад.

В пресс-службе отметили, что "фотографирование клиентов в момент оформления продукта - широко распространенная практика среди большинства крупнейших российских банков". Так, согласно требованиям российского законодательства, банки обязаны идентифицировать своих клиентов. При этом выбор сведений и документов, необходимых для этого, остается на усмотрение самих кредитных организаций.

Помимо этого, наличие базы фотоснимков позволяет обезопасить средства клиентов в случаях, когда имеют место попытки оформить кредит или снять деньги с депозита по поддельному паспорту. При работе с клиентом операционист сможет проверить не только документы, но и идентифицировать клиента визуально, сопоставляя фото в базе данных и внешность посетителя, пояснили в пресс-службе банка.

Биометрическая идентификация

Сейчас ЦБ совместно с участниками ассоциации "Финтех" - российскими банками, платежными системами и телеком-операторами - реализует проект по созданию платформы удаленной биометрической идентификации клиентов. Планируется, что в дальнейшем подключаться к платформе смогут и некредитные организации. Таким образом, россияне смогут проходить упрощенную идентификацию для дистанционного получения не только финансовых, но и иных услуг, в том числе государственных.

Сбор биометрии клиентов, который позволит оказывать услуги дистанционно, был запущена летом 2018 года. К 2021 году, по расчетам ЦБ, банки смогут оказывать на базе удаленной биометрической идентификации не только финансовые, но и государственные услуги.