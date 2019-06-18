Правительство РФ поддержит индийскую компанию в разработке месторождения угля на Камчатке

МУМБАИ, 18 июня. /ТАСС/. Индийская энергетическая компания Tata Power, которая будет разрабатывать Крутогоровское угольное месторождение на Камчатке, получит инфраструктурную поддержку от российских властей. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам встречи с индийскими инвесторами.

"Они просят помочь им со строительством дороги и порта. Мы уже ответили "да". Сейчас идет юридическое оформление, потому что они хотят серьезно захеджировать все риски. Они очень серьезно относятся к проекту, и это естественно, потому что объем инвестиций большой - $600 млн", - сказал он.

По словам Трутнева, представители компании "относятся к стране (России - прим. ТАСС) и к совместной работе с доверием". Он выразил уверенность в том, что все юридические вопросы проекта буду решены в ближайшее время.

Крутогоровское месторождение каменного угля, которое планирует осваивать Tata Power, находится в Соболевском районе Камчатского края. Оно было открыто в 1934 году, разведку и подсчет запасов провели в 1951-1954 годах. Там выявили 11 угольных пластов, пригодных для промышленного освоения. Проект по разработке месторождения будет включать добычу угля и перерабатывающий комплекс, а также склад для промежуточного хранения продукции, 75 км дороги, капитальный складской комплекс, пристань и перегрузочный комплекс для перевалки угля в океанские суда для последующего экспорта. При реализации инвестиционного проекта будет создано свыше 1,5 тыс. рабочих мест. На месторождении планируется добывать не менее 8 млн тонн в год в течение 20 лет.

Tata Power Company Ltd является крупнейшей энергетической компанией в Индии. Она работает во всех сегментах электроэнергетического сектора (тепловой, гидро-, солнечной и ветровой энергетике) и входит в одну из крупнейших промышленных групп Индии - холдинг Tata Group, который имеет представительства более чем в 120 странах. В состав холдинга также входят 114 компаний и филиалов в восьми секторах бизнеса. Годовая выручка холдинга составляет $108,78 млрд, при этом 68% выручки приносит деятельность компании за пределами Индии.