Кудрин заявил, что мониторинг расходов бюджетного фонда развития затруднен

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Мониторинг расходов фонда развития, из которого планировалось финансировать инфраструктурную ипотеку, затруднен, так как они не классифицированы, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Правительство РФ в прошлом году объявило о намерении создать Фонд развития инфраструктуры, в который будут направляться дополнительные заимствования в размере до 0,5% ВВП в год. Планировалось, что фонд позволит запустить ключевые инфраструктурные проекты в области цифровой экономики и поддержать развитие малого и среднего предпринимательства.

Замглавы Минфина Сергей Сторчак говорил, что РФ будет занимать средства для Фонда развития инфраструктуры на внутреннем рынке и у банков развития.

"Счетная палата уже отмечала, что расходы, предусмотренные за счет фонда развития, не классифицированы, распределение не представлено, мониторинг затруднен. Давайте как-то разберемся: или он есть в бюджете, или его, фонда развития, нет. Сейчас мы даже не можем вам предоставить [информацию], как он расходуется. Хотя ему отводилась существенная роль в поддержке экономического роста, если вы помните, даже говорилось о так называемой инфраструктурной ипотеке. Сейчас следов в бюджете по нему мы даже не нашли", - сказал Кудрин, выступая на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, порядок расходования средств фонда определен не был. "Вы помните, при утверждении бюджета много об этом говорили, и он является частью федерального бюджета. На него специально были увеличены заимствования на 0,5% ВВП. Вместе с тем порядок расходования не определен, хотя Минфин на комитете сказал, что они имеют право его сейчас уже расходовать в нынешнем виде, тем не менее обращаю внимание, был запланирован в нынешнем виде нормативных актов специальный пункт утверждения данного порядка. Законопроектом предельный объем фонда развития предусмотрен - 436,9 млрд рублей, но раздельного учета не предусмотрено", - добавил он.