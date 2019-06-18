Госдума приняла в первом чтении проект поправок в закон о федеральном бюджете на 2019 год

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Согласно поправкам, профицит федерального бюджета РФ в 2019 году составит 1,7% ВВП, или 1 трлн 881 млрд рублей.

При этом прогнозируемый объем ВВП определен в 109,086 трлн рублей, уровень инфляции - не выше 4,3%.

Прогнозируемый объем доходов федерального бюджета составит 20,174 трлн рублей, объем расходов - 18,293 трлн рублей. Доля расходов к объему ВВП снизится на 0,3%.

Объем программы внутренних заимствований сложится в размере 1,578 трлн рублей, внешних заимствований - 155 млрд рублей, дополнительных нефтегазовых доходов - 3,17 трлн рублей.

Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2020 года должен уменьшиться до 11,329 трлн рублей. Объем государственного внешнего долга планируется сократить до $64,3 млрд (или €55,4 млрд).

Как распределят средства

На 34,4 млрд руб. пополняется дорожный фонд - эти средства пойдут субъектам РФ на реализацию их программ. Чтобы обеспечить переход от долевого строительства к использованию эскроу-счетов, предлагается увеличить имущественный взнос в фонд защиты прав граждан на 16 млрд руб. На 20 млрд руб. будет увеличен взнос в банк "ДОМ.РФ", который также возьмет на себя функционал кредитования застройщиков, еще 5 млрд руб. - на поддержку граждан, взявших ипотеку.

Кроме того, будут увеличены расходы на софинансирование регионами доплат к пенсиям - на эти цели будет направлено 4,3 млрд руб. На закупку лекарственных препаратов будет дополнительно перераспределено 5,3 млрд руб., на предоставление субсидий на приобретение медицинского оборудования в федеральные центры высоких медицинских технологий Минздрава - 2,3 млрд руб.

Средства в объеме 40,2 млрд руб. будут направлены на взнос в уставный капитал ОАО "РЖД" при условии поступления в доход федерального бюджета субсидии из бюджета г. Москвы в целях реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов. На реализацию планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа будет направлено 9,9 млрд руб.

Дополнительные доходы бюджета пойдут на нацпроекты

В соответствии с законопроектом, в этом году предполагается дополнительный рост бюджетных доходов на 205,6 млрд руб., при этом расходы предлагается повысить на 256,5 млрд руб., напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Эти средства будут направлены на обеспечение реализации национальных проектов и задач, которые президент РФ Владимир Путин определил в послании Федеральному Собранию. В первую очередь - на социальную поддержку и защиту наших граждан", - сказал Володин журналистам.

По его словам, "средства выделяются на финансирование дополнительной "ипотечной" выплаты многодетным семьям, в которых с 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок. Каждая такая семья, в соответствии с предложением главы государства получит 450 тысяч рублей, которые сможет направить на погашение ипотеки".

"Предлагается увеличить на 13 млрд рублей в бюджете средства на здравоохранение. Это должно снять выявленные в ряде регионов проблемы с прививочными вакцинами и лекарствами для ВИЧ-инфицированных. На закупку антиретровирусных препаратов для ВИЧ-пациентов выделяется 3 млрд рублей, на вакцины против полиомиелита и гриппа - 2,3 млрд рублей дополнительно", - рассказал Володин.

Он добавил, что принятие решения "также позволит увеличить зарплаты рядовым сотрудникам МЧС и закупить новую технику для тушения лесных пожаров". По словам председателя Госдумы, дополнительные средства получат регионы, что даст возможность выделять из региональных бюджетов средства, необходимые для завершения строительства жилья "обманутым дольщикам" - суммарно на ликвидацию недостроев пойдет дополнительно 36 млрд руб.

"Изменения в бюджет носят адресный характер. Эти средства необходимы для решения вопросов, которых ждут наши граждане", - резюмировал глава нижней палаты парламента.