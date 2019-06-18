Кабмин выделит 466 млн рублей на создание пункта пропуска на мосту Благовещенск - Хэйхэ

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Правительство России в 2019 году выделит Минтрансу из своего резервного фонда 466 млн рублей для организации работы пограничного автомобильного пункта пропуска Кани-Курган у мостового перехода через реку Амур в районе города Благовещенска Амурской области. Соответствующее распоряжение главы кабмина от 15 июня опубликовано на официальном портале правовой информации.

Средства выделяются для синхронизации сроков ввода в эксплуатацию мостового перехода и указанного пункта пропуска.

"Выделение указанных средств позволит закупить и установить модульные конструкции с техническим оснащением, необходимым оборудованием для осуществления пограничного, таможенного и иных видов контроля", - говорится в тексте распоряжения. Минтрансу поручено контролировать целевое расходование указанных средств и предоставить доклад об освоении этой суммы до 1 февраля 2020 года.

Пункт пропуска Кани-Курган включен в список приоритетных экспортоориентированных пунктов пропуска, расположенных на Дальнем Востоке, строительство и реконструкция которых предполагается по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт".

Планируется, что пропускная способность Кани-Курган составит в сутки 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тыс. человек. Срок его ввода в эксплуатацию будет синхронизирован со сроком завершения строительства пограничного мостового перехода Благовещенск - Хэйхэ к 2020 году. Режим работы пункта пропуска будет круглосуточный.