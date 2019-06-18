В Крыму намерены определить единого госоператора по переработке мусора

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Крыма намерены определить единого государственного оператора по переработке мусора, сообщил во вторник журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"В Крыму будем обкатывать модель того, чтобы оператор у нас был государственный в полном объеме, с Минприроды РФ предварительно такой разговор был. Мы готовим до конца недели предложения профильным вице-премьерам и главе государства с целью, чтобы в Крыму реализовать такой пилотный проект", - сообщил он.

По его словам, задача при одном и том же тарифе стоит одна - повысить качество уборки. В настоящее время тарифы на переработку мусора в Крыму составляют 50 рублей с человека в месяц для городов, 40 рублей - для сельских районов.

В пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства ТАСС уточнили, что в республике в настоящее время два оператора, которые занимаются утилизацей твердых коммунальных отходов, один из них частный и работает по городам и поселкам южного берега Крыма, второй государственный по остальной части республики.

С 1 января в России началась реформа в сфере обращения с отходами, ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным по конкурсу региональными властями. В рамках перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.