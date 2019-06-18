Николаев: законопроект об изъятии участков должен пройти "широчайшее обсуждение"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Инициатива об изъятии земельных участков за систематическое нарушение требований пожарной безопасности должна пройти широкое общественное обсуждение. Такое мнение во вторник в беседе с ТАСС выразил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, комментируя соответствующий законопроект Минэкономразвития, опубликованный на портале проектов нормативных актов.

"Любые инициативы, касающиеся прав собственности, должны проходить широчайшее обсуждение. Изъятие собственности - это исключительная мера, которая должна применяться только по суду в соответствие с Конституцией", - отметил депутат.

Николаев констатировал, что "проблема бесхозных участков огромна, особенно это связано с теми территориями, которые находятся вдалеке от региональных центров, где когда-то раздавали участки, а сейчас они не востребованы". "Решая эту проблему, ни в коем случае нельзя ущемлять права собственников. Это очень тонкая грань, потому что право собственности должно быть незыблемо, это должна быть исключительная норма", - сказал парламентарий.

Он уточнил, что пока не видел подготовленного министерством законопроекта, хотя в целом эта идея обсуждалась. "Мы должны очень четко определить и разграничить ответственность за владение этой собственностью, то есть, если твоя собственность наносит кому-то ущерб, и право собственности. Вот право собственности должно быть незыблемым. Ответственность за нанесение этой собственностью ущерба кому-то безусловно должна расти", - продолжил глава комитета.

Минэкономразвития предлагает внести изменения в Земельный кодекс РФ и федеральный закон "О пожарной безопасности", которые определяют механизм изъятия земельных участков за систематическое нарушение требований пожарной безопасности. Согласно проекту, участок, "в отношении собственника которого судом возбуждено дело о банкротстве, принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае, если такой земельный участок используется с нарушением требований пожарной безопасности... в течение шести месяцев с даты выдачи предписания об устранении таких нарушений". Изъятые земельные участки будут проданы на публичных торгах.

26 апреля 2019 года президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июля проработать механизм изъятия земельных участков за систематическое нарушение требований пожарной безопасности.