Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП в первом квартале

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. ВВП России в первом квартале 2019 года увеличился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, статслужба подтвердила свою предварительную оценку динамики показателя, опубликованную в мае.

В текущих ценах объем ВВП России в отчетном периоде составил 24 трлн 487,1 млрд рублей.

Наибольший рост стоимости произведенных товаров и услуг наблюдался в сфере финансов и страхования - на 7,6% к уровню января - марта 2018 г., в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса (+4,8%), а также в добыче полезных ископаемых (+4,6%).

В то же время снизилась валовая стоимость услуг, произведенных в сфере операций с недвижимостью (на 3,5%), оптовой и розничной торговле (-3%), административной деятельности (-2,8%) и товаров сельского хозяйства (-1,2%).

Промпроизводство

По данным Росстата, промышленное производство в стране в мае 2019 года выросло на 0,9% к уровню соответствующего месяца годом ранее.

При этом в январе - мае текущего года промпроизводство увеличилось на 2,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года.

В мае добыча полезных ископаемых выросла на 2,8% к аналогичному месяцу 2018 года, в сфере снабжения электроэнергией наблюдался рост на 1,8%, а производство в сфере водоснабжения увеличилось на 0,8%. В то же время в сфере обрабатывающего производства отмечалось снижение на 1%.

В январе - мае 2019 года в добыче полезных ископаемых наблюдался рост на 4,3%, в обрабатывающих производствах - на 1,6%, в сфере водоснабжения - на 2,2%. Одновременно в сфере снабжения электроэнергией зафиксировано снижение производства на 0,4%, свидетельствуют данные Росстата.

Цены на промышленные товары

Цены производителей промышленных товаров в России в мае 2019 года, по предварительным данным, выросли по сравнению с апрелем на 1,8%.

При этом в январе - мае текущего года цены производителей промышленных товаров в годовом выражении выросли на 9,9%, передает Росстат.

В мае 2019 года цены на сырую нефть увеличились на 4,5%, на продукцию добычи и обогащения железных руд - на 2,8%. При этом цены на янтарь и алмазы снизились на 27,4% и 16,4% соответственно.

Выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: газовый стабильный конденсат - на 18%, бензин - на 17,5%, сжиженные пропан и бутан - на 8,4%, прочие нефтяные газы - на 11,8%, строительные битумы - на 5,7%, нефтяной кокс - на 5%, дорожные битумы - на 4,5%, кровельные битумы - на 3,7%.

В производстве химических веществ на 7,6% подорожали промышленные газы, на 1,8% - мыло и моющие средства.

На 7,5% стали дороже тракторные прицепы и полуприцепы, на 4% - троллейбусы, на 3,6% - дизельные грузовики.