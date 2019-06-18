"Нафтогаз" может предложить "Газпрому" заключить контракт не на транзит, а на "своп" газа

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. "Нафтогаз" заявил, что имеет запасной вариант возможных газовых договоренностей с РФ, если стороны не смогут заключить новый транзитный контракт. Об этом сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Запасной вариант у нас есть. В таком случае мы предлагаем "Газпрому" заключить с "Нафтогазом" контракт не на услуги транспортировки, а на "своп" газа", - сообщил он в Facebook. Он пояснил, что в этом случае российская сторона будет передавать Украине определенный объем газа на границе Украина-РФ, после чего Киев будет передавать точно такой же объем газа на границе Украина-ЕС. "Передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши, Румынии), то есть потом они будут брать на себя ответственность перед "Газпромом" за этот газ уже в их системах", - пояснил он.

При этом маржа "Нафтогаза" (прибыльность украинской компании, аналог транзитной ставки в контракте на транзит газа) будет заранее определена сторонами, а не украинским регулятором, отметил он. "Для справедливости и объективности ее размера мы рассчитаем такую плату в полном соответствии с европейским тарифным кодексом, согласуем с представителями ЕС и представим для переговоров с "Газпромом", - пояснил Витренко.

"Нафтогаз" будет заключать контракт на транспортировку газа по Украине с отдельным оператором ГТС страны (в настоящее время находится в процессе создания). Представитель компании сообщил, что сроки действия такого контракта с РФ могут быть в пределах 10 лет, по аналогии с тем, что ранее предлагала европейская сторона в случае возможного нового транзитного контракта. Обязательные объемы поставляемого газа по году - не менее 60 млрд куб. м.

Дополнительными условиями он назвал необходимость заключения соглашения между "Укртрансгазом" и "Газпромом" о "совмещении украинской и российской ГТС". "Нас устраивает предложение ЕС - обеспечить техническую возможность [мощность] для поступления газа из РФ на Украину в объеме не менее 90 млрд кубометров газа в год", - сказал он. Учитывая желаемые обязательные контрактные объемы поставок [60 млрд куб. м] будет дополнительно свободно до 30 млрд куб. м мощности для дополнительного транзита газа как "Газпрома", так и других поставщиков, добавил он.

Витренко заявил, что такие контракты являются обычными для европейского рынка. Топ-менеджер заявил, что эта договоренность должна будет базироваться на шведском праве с правом арбитража в Швеции.

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