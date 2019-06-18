Кабмин выделит средства на ремонт дороги к Териберке на берегу Баренцева моря

ТЕРИБЕРКА /Мурманская область/, 18 июня. /ТАСС/. Федеральный бюджет выделит несколько миллиардов рублей на ремонт автомобильной дороги к селу Териберка на побережье Баренцева моря в Мурманской области, сообщил во вторник журналистам в ходе рабочей поездки по региону вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Выделение средств начнется уже в этом году. Речь идет о нескольких миллиардах рублей. Работы будут вестись поэтапно, с проектированием участка за участком. Есть уверенность, что мы решим эту задачу", - сказал он, не уточнив сроки реализации проекта. Акимов подчеркнул, что важно реализовать туристический потенциал этого места.

В апреле врио главы региона Андрей Чибис обратился в правительство РФ с предложением привести дорогу в порядок. "Председатель правительства поддержал эту позицию", - сказал вице-премьер.

Село Териберка, известное по фильму Андрея Звягинцева "Левиафан", в последние годы стало популярным туристическим местом. Ежегодно его посещают до 40 тыс. человек, в том числе иностранцы. При этом 40 из 120 км пути от Мурманска к Териберке составляет грунтовая дорога. Она и будет отремонтирована: рабочие уложат асфальт, появится хорошая автотрасса.

Реконструкция дороги повысит качество жизни проживающих в селе северян и в разы повысит туристический поток в Териберку.