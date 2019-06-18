Силуанов против пересмотра порога инвестирования средств ФНБ в 7% от ВВП

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов не согласен с предложением Банка России о пересмотре порога, сверх которого можно инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Сейчас это порог составляет 7% ВВП. Об этом он заявил журналистам в Госдуме.

"Я не могу согласиться с этим предложением. Это норма закона, мы к этому шли. (Объем ФНБ в) 7% (ВВП) позволяет нам три года прожить при низких ценах на нефть", - сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что право правительства инвестировать средства ФНБ свыше 7% ВВП не означает, что будет потрачена вся сумма сверх этой границы. "Какие-то целевые решения можем принимать и Фонд национального благосостояния будет пополняться", - добавил он.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инвестирование средств ФНБ после достижения порога 7% ВВП может оказать влияние на динамику инфляции.

Силуанов при этом сообщал, что правительство РФ до конца 2019 года определится с критериями, по которым будут отбирать проекты для вложения средств ФНБ при достижении им размера в 7% ВВП. Он отмечал, что по стратегии инвестирования средств ФНБ есть две позиции. Первая - это вложение денег в зарубежные активы, чтобы избежать давления на курс, на инфляцию и на ужесточение денежно-кредитной политики. Вторая позиция - вложение во внутренние активы, в проекты, которые генерирует дополнительный инвестиционный спрос частного бизнеса.

Объем средств ФНБ, по данным на 1 июня, составил 3,821 трлн рублей, что эквивалентно $58,743 млрд. При этом совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в 2019 году составил 20,102 млрд рублей, что эквивалентно $309 млн.