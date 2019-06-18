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Минфин 19 июня проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Речь идет об облигациях с постоянным купонным доходом выпуска 26230 с погашением 16 марта 2039 года и выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Министерство финансов РФ проведет 19 июня аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.

В частности, инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26230 с погашением 16 марта 2039 года в объеме 20 млрд рублей по номинальной стоимости.

Кроме того, Минфин предложит ОФЗ-ИН с индексируемым номиналом выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года в объеме 5,31 млрд рублей по номинальной стоимости.

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