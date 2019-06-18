Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублей

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0,51% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 63,99 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 16:46 мск.

В последний раз курс доллара находился ниже 64 рублей 24 апреля.

Курс евро в свою очередь снизился на 0,58%, до 71,74 рубля. При этом утром 18 июня евро опустился ниже отметки в 72 рублей впервые с 23 мая.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,14% и достигла $61,64 за баррель.