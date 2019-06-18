Титов призвал не бояться китайских инвестиций в сельское хозяйство Дальнего Востока

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал бизнес не бояться инвестиций со стороны Китая в сельское хозяйство Дальнего Востока. Как сообщила во вторник пресс-служба бизнес-омбудсмена, об этом он заявил на международной выставке потребительских товаров International Commodity Fair 2019.

"В России сегодня зарегистрировано больше 5 тыс. компаний с китайским участием. Они присутствуют практически во всех регионах России, в некоторых из них составляя уже заметную часть местного валового продукта", - сказал он. Например, в Забайкальском крае, по словам Титова, 30% земли обрабатывается китайскими компаниями.

Бизнес-омбудсмен отметил, что некоторые считают широкое присутствие Китая "тревожным фактом", но, по его мнению, угроза преувеличена. "Если государство контролирует качество продукции, контролирует соответствие ведения бизнеса законодательным нормам, то мы должны приветствовать любые иностранные инвестиции, особенно из такой близкой дружеской страны, как Китай. И мы только выигрываем от того, что они сеют хлеб, выращивают овощи, это нормальная конкуренция", - подчеркнул Титов.

Он обратил внимание, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2018 года достиг рекордных $108 млрд. В настоящее время Россия в основном поставляет на китайский рынок сырье, Китай экспортирует товары повседневного спроса и оборудование, но структура товарооборота меняется: российские предприятия наращивают экспорт продовольствия, зерна и другой продукции сельского хозяйства. По словам Титова, российские продукты пользуются в Китае все большим спросом, поскольку считаются экологичными.