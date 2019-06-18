Эксперт: введение обязательного стандарта развития районов в РФ повысит качество жизни

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Обязательная стандартизация комплексного развития территорий приведет к росту качества жизни в российских городах. Такое мнение высказал во вторник ТАСС президент девелопера "Кортрос" Вениамин Голубицкий.

На Петербургском международном экономическом форуме вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что стандарт комплексного развития территорий, который задумывался как рекомендательный, может стать обязательным.

"Мы поддерживаем такой подход к строительству. Ведь создание комфортной среды, энергоэффективных и экологических решений, необходимость соблюдать экологические требования - это большие затраты для застройщика. Поэтому задача государства - ввести стандарт, защитить своего гражданина и сказать: в таких условиях жить можно, а в таких - нельзя. Чтобы не появлялись девелоперы, которые лепят жилые комплексы неизвестно из чего, а человек, загнанный в условия ограниченных финансовых возможностей, вынужден это покупать и оставаться очень надолго жить в такой среде, поскольку продать такое жилье уже невозможно. Поэтому стандарты - экологические, энергоэффективности, жилой застройки - должны существовать", - сказал Голубицкий.

Стандарт комплексного развития территорий - стратегический документ, задача которого - сформировать комплексный подход к развитию комфортной городской среды. Свод правил будет направлен на эффективное использование земельных ресурсов внутри городов и станет методическим руководством при разработке и реализации механизмов жилищного строительства. Разработкой стандарта занимаются Минстрой России, ДОМ.РФ и КБ "Стрелка".

Группа компаний "Кортрос" реализует проекты жилищного строительства в четырех российских регионах, общий объем текущего строительства составляет 800 тыс. кв. м на 1 июня 2019 года, по данным Единого реестра застройщиков.