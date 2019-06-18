Бюджет на материнский капитал могут скорректировать с учетом показателей рождаемости

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Параметры бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на предоставление материнского капитала в 2020-2022 годах могут скорректировать исходя из числа родившихся, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Что нужно знать о пенсии и материнском капитале

Ранее СМИ сообщили, что Минтруд предлагает уменьшить запланированный объем средств на предоставление материнского капитала в 2020-2021 годах более чем на 38 млрд рублей. В ПФР подтвердили уменьшение бюджетных расходов на материнский капитал, не уточнив сумму, и не исключили дальнейшей корректировки параметров бюджета в связи с изменением показателей рождаемости в России.

"Параметры могут быть скорректированы и в дальнейшем, исходя из фактических данных о численности родившихся", - сообщил представитель ПФР. По его словам, уменьшение бюджетных ассигнований на предоставление материнского капитала в 2020-2022 годах связано с традиционным уточнением параметров бюджета.

В фонде отметили, что программа материнского капитала действует до 2021 года. Это значит, что в случае ее продления параметры трехлетнего бюджета вновь могут быть скорректированы.

Замглавы Минтруда Алексей Вовченко на ПМЭФ сообщил, что за 2016-2018 годы рождаемость в России упала более чем 15%.

Средства материнского капитала

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что объем средств материнского капитала будет увеличен с 2020 года до 470 тыс. рублей. По действующему законодательству, сертификат выдают при рождении второго или последующих детей. Сейчас размер материнского капитала в РФ составляет 453 тыс. рублей.