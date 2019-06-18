Долги перед работниками хлебзавода в Подмосковье погасят в течение нескольких месяцев

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Первые средства на погашение долгов по заработной плате перед сотрудниками Сергиево-Посадского хлебокомбината в Московской области начнут поступать на текущей неделе. Остальные деньги могут быть выплачены работникам в течение нескольких месяцев по мере того, как завод возобновит работу, сообщил во вторник журналистам заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

Предприятие приостановило работу в мае 2019 года, потому что была прекращена подача воды, газа и электричества из-за долгов за ресурсы свыше 6 млн рублей. Также завод накопил 14-16 млн рублей задолженности по заработным платам за несколько месяцев. В итоге 40 из 130 сотрудников решились объявить голодовку. На этом фоне губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил Хромову выехать на место и разобраться в ситуации.

"Все идет согласно плану, в четверг-пятницу ожидается, что первые средства для погашения зарплаты за один месяц начнут поступать. Со следующей неделе при вливании дополнительных денег внешним инвестором от кредиторов будет запущен сам завод <…> На погашение задолженности [по зарплате] уйдет несколько месяцев. Важно, чтобы предприятие запустилось и начали платить текущую заработную плату", - сказал он.

Хромов добавил, что власти региона "будут оказывать любое содействие, чтобы предприятие продолжало работать", помогать со сбытом продукции и ежедневно контролировать обстановку на комбинате. Заводу предстоит выйти на объем производства в 15 т, "чтобы дальше не плодить долгов по энергоресурсам и заработной плате". Хромов не назвал инвесторов в перезапуск завода, однако пояснил, что это группа кредиторов комбината, которые заинтересованы в удорожании этого актива.

Хлебокомбинат входит в структуру обанкротившегося холдинга "Настюша", бенефициаром которого был Игорь Пинкевич. Бизнесмен с лета 2017 года находится под арестом по делу о мошенничестве со средствами дольщиков ЖК "Царицыно". По мнению Хромова, именно банкротством холдинга объясняется текущее положение завода.

СК РФ возбудил в связи с сообщениями о неуплате зарплаты уголовное дело.