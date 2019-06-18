Volkswagen построил в Норвегии центр обработки данных с нулевым выбросом углеродов

ТАСС, 18 июня. Volkswagen Group запустила центр обработки данных, полностью обеспечиваемый гидроэнергией. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Новый дата-центр, максимальная мощность которого составляет 2750 КВт, расположен в 180 км к западу от Осло и был построен за шесть месяцев. После полноценного запуска он будет на 100% обеспечен гидроэнергией, что позволит экономить более 5800 тонн CO2 в год по сравнению с обычными центрам обработки данных.

Вычислительные мощности нового дата-центра будут использоваться для разработки цифровых моделей автомобилей марок VW и Audi, включая моделирование результатов краш-тестов и виртуальных аэродинамических испытаний. Данные расчеты не имеют строгих временных ограничений, но являются сложными и энергоемкими - передача их во внешний центр обработки данных во многом облегчит работу IT-инфраструктуры для локальных серверов.

Концерн Volkswagen Group уделяет особое внимание экономическим и экологическим факторам. У компании уже есть один центр обработки данных с нулевыми выбросами углерода в Исландии, позволяющий экономить более 6200 тонн CO2 ежегодно.