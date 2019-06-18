Около 20 млрд рублей инвестиций привлекут в моногорода Нижегородской области в 2019 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области рассчитывают привлечь порядка 20 млрд рублей инвестиций в экономику 12 моногородов региона, сообщил во вторник губернатор региона Глеб Никитин после заседания правкомиссии по региональному развитию РФ в Москве.

"Мы наблюдаем и серьезный рост инвестиционной активности. По итогам 2016-2018 годов в экономику моногородов вложено порядка 58 млрд рублей инвестиций в основной капитал, в текущем году планируется привлечь еще порядка 20 млрд рублей", - сказал Никитин, которого цитирует пресс-служба правительства области.

По его словам, в рамках реализации федеральной программы "Комплексное развитие моногородов" за 2016-2018 годы создано более 8 тыс. новых рабочих мест, что почти вдвое превысило утвержденное целевое значение. "При этом плановые значения перевыполнены всеми моногородами области. В 2019 году планируется создание еще около 2 тыс. рабочих мест. В результате уровень регистрируемой безработицы во всех моногородах Нижегородской области существенно ниже среднероссийского", - отметил Никитин.

Он добавил, что в регионе активно используется такой механизм поддержки городов, как создание территорий опережающего развития (ТОР). В настоящее время они действуют в моногородах Володарск и Решетиха, что позволит привлечь на территории около 30 инвесторов с общим объемом вложений около 2 млрд рублей. При реализации проектов планируется создать около 950 рабочих мест.