Huawei стала лидером в I квартале по поставкам телефонов в Россию

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Смартфоны китайской Huawei впервые стали лидерами по объему поставок в РФ, опередив в I квартале 2019 года по этому показателю Samsung и Apple. Такие данные приводит аналитический центр российского мультиотраслевого инвестиционно-промышленного холдинга GS Group, работающего в сфере телекоммуникаций и инноваций.

Согласно информации GS Group, топ-3 брендов смартфонов в России в I квартале 2019 года остались Samsung, Apple и Huawei, которые занимают 85% рынка смартфонов с ценой от 7 тыс. руб. Однако, отмечают эксперты, на первое место впервые вышла компания Huawei, увеличив поставки в 2,5 раза - до 2,6 млн устройств. При этом объем поставок телефонов Samsung достиг 2,1 млн (рост на 11%), поставки смартфонов Apple упали почти в 2 раза, до 600 тыс.

Эксперты GS Group отмечают, что основная причина роста популярности Huawei в России в том, что "российские потребители высоко оценили технологичность и надежность смартфонов Huawei при относительно умеренной цене", а также в отсутствии новых прорывных моделей в линейке основных конкурентов.

"Из-за давления властей США на компанию и отказа от совместной работы ряда партнеров во втором и третьем кварталах 2019 года Huawei снова уступит Samsung, но по итогам года восстановит лидерство на российском рынке после выхода собственной операционной системы взамен Android и целого ряда перспективных сервисов для владельцев Huawei", - прогнозируют эксперты.

В целом в I квартале 2019 года в Россию было импортировано 11,6 млн мобильных телефонов, из них 42% (6,32 млн шт.) составляют смартфоны с расчетной ценой в магазине от 7 тыс. руб. "Весь объем импорта вырос на 15% (в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - прим. ТАСС). Однако структура прироста меняется: если в 2018 г. рынок прибавил по количеству за счет смартфонов, то в 2019 году - за счет кнопочных сотовых телефонов и низкобюджетных смартфонов до 7 тыс. руб. в рознице", - пояснили в компании.

При этом, отмечают эксперты, лидером по поставкам низкобюджетных телефонов за отчетный период стал отечественный бренд Inoi (793 тыс. устройств) - один из поставщиков смартфонов на российской операционной системе "Аврора" для чиновников.