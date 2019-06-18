Календарный фактор негативно повлиял на динамику выпуска в обрабатывающих отраслях в мае

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Негативное влияние на динамику выпуска в обрабатывающих отраслях в мае 2019 года оказывал календарный фактор, говорится в обзоре Минэкономразвития РФ "О динамике промышленного производства".

По данным Росстата, в мае в сфере обрабатывающего производства отмечалось снижение на 1% в годовом выражении.

"На выпуск обрабатывающих отраслей в мае оказывал негативное влияние календарный фактор. В мае текущего года было на два рабочих дня меньше, чем в мае 2018 года. Меньшее количество рабочих дней отрицательно отразилось на динамике выпуска обрабатывающих отраслей, который по итогам мая сократился на 1% год к году после роста на 4,7% год к году в апреле", - пояснили в Минэкономразвития.

Согласно подсчетам Росстата, промышленное производство в мае 2019 года выросло лишь на 0,9% в годовом выражении, тогда как в апреле рост составил 4,6%. В целом за январь - май 2019 года промышленное производство в России выросло на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Темпы роста добычи полезных ископаемых в мае замедлились до 2,8% в годовом выражении после 4,2% в апреле на фоне замедления в нефтяной отрасли. Добыча сырой нефти (включая газовый конденсат) в мае выросла на 1,3% в годовом выражении (в апреле - на 2,5%), что связано в первую очередь с выполнением Россией обязательств в рамках соглашения ОПЕК+, говорится в материалах Минэкономразвития.

В то же время отмечается рост в газовой отрасли: добыча природного газа в мае выросла на 4,6% в годовом выражении после 2,6% в апреле.