Оператор самого комфортного железнодорожного маршрута в России сменил собственника

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/, Компания "ТрансКлассСервис" (ТКС), российский частный оператор пассажирских перевозок, продала акции компании "Гранд Сервис Экспресс" (ТК ГСЭ), эксплуатирующей поезд повышенной комфортности "Гранд экспресс" по маршруту Москва - Санкт-Петербург, сообщила компания.

"В связи с развитием других видов пассажирских железнодорожных перевозок, в частности увеличением емкости скоростного сообщения на маршруте Москва - Санкт-Петербург, руководством ТКС было принято решение изменить стратегию развития собственной маршрутной сети, исключив из нее направление Москва - Санкт-Петербург. В этой связи было принято решение о продаже акции АО ТК "Гранд Сервис Экспресс", - говорится в сообщении. ТКС не сообщила покупателя и сумму, вырученную за продажу компании, эксплуатирующей самый комфортный пассажирский поезд в России, сославшись на соглашение о конфиденциальности между продавцом и покупателем.

"ТрансКлассСервис" образована в 2006 году. В настоящий момент эксплуатирует более 150 собственных вагонов в составе пассажирских поездов РЖД на 16 направлениях, среди которых Пенза, Саранск, Саратов, Нижний Новгород и др. Ежегодно услугами компании пользуются более 1 млн пассажиров.

"Гранд экспресс", первый в России поезд класса "люкс", начал курсировать между двумя столицами в 2005 году.