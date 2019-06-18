Источник: законопроект о ИПК предполагает добровольное участие граждан в системе

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Законопроект о новой системе пенсионных накоплений - индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) - планируется опубликовать в ближайшее время, участие граждан в системе будет полностью добровольным. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом обсуждения новой системы.

"Идут последние согласования. Планируется, что участие будет полностью добровольным, для подключения к ИПК нужно будет волеизъявление гражданина", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Минфина не ответили на вопрос ТАСС. ЦБ надеется на запуск публичного обсуждения законопроекта о системе ИПК в ближайшее время, говорила 14 июня глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Изначально концепция ИПК предполагала автоподписку (автоматическое включение граждан в систему ИПК с возможностью отказа от участия), этот способ вызвал множество дискуссий и разногласий в правительстве и среди экспертов, впоследствии от него было решено отказаться. В начале 2019 года финансовый омбудсмен Юрий Воронин предложил альтернативный путь: способ вступления в ИПК должен был зависеть от зарплаты работника.

Об ИПК

ЦБ и Минфин разработали концепцию об ИПК в 2016 году, она предполагает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты. В одной из версий концепций об ИПК предполагалось, что ставка отчислений на накопительную пенсию по умолчанию будет увеличиваться на 1 п. п. каждый год от 0 до 6% от зарплаты работника. Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что законопроект об ИПК предусматривает период от 1,5 до 5 лет, в течение которого гражданин может принять решение о конвертации имеющихся у него пенсионных накоплений в ИПК.

Предполагается, что ВЭБ.РФ может быть наделен функциями НПФ для работы с накоплениями молчунов в рамках ИПК.

Законопроект об ИПК "подвис" из-за пенсионных изменений, но запуск системы с 2020 года реалистичен, говорил в конце 2018 года первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.