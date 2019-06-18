Siemens сократит 2,7 тыс. рабочих мест по всему миру

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Германский концерн Siemens в ближайшие годы сократит 2,7 тыс. рабочих мест по всему миру, 1,4 тыс. из них - в ФРГ. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Siemens в ближайшее время начнет консультации со сторонами, которые представляют интересы сотрудников, чтобы реализовать запланированные меры максимально в соответствии с социальными нормами", - говорится в сообщении. Сокращения обусловлены структурными изменениями в энергетической отрасли и оптимизацией процессов, отметили в пресс-службе.

В начале ноября 2017 года глава Siemens Джо Кэзер заявил, что концерн намерен сократить производственные мощности в сегменте энергетического и газового оборудования. По его данным, количество заказов на большие газовые турбины за последние семь лет сократилось почти втрое.

Siemens AG - один из ведущих производителей электроники и электротехники, действующий в таких областях как информатика и связь, системы автоматизации и контроля, энергетика, транспорт и здравоохранение. В настоящее время в компании по всему миру работают около 340 тыс. человек, включая 114 тыс. - в Германии.