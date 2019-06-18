Ингушетия в течение 5 лет будет газифицирована на 100%

МАГАС, 18 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии совместно с ПАО "Газпром" намерены провести 100% газификацию всех населенных пунктов региона в течение 5 лет, сказал ТАСС глава республики Юнус-Бек Евкуров.

Ранее на телеканале "Россия 24" был озвучен один из вопросов, который прислал на "Прямую линию с Владимиром Путиным" житель Ингушетии. В частности, его интересовало, когда республику полностью газифицируют.

"На данный момент процент газификации равен в городах 90% и в сельской местности 71%. Сейчас идет разработка схемы газификации, которая позволит нам в течение 5 лет достичь 100% охвата. К примеру, до конца 2019 года в регионе будет завершено строительство 6 газопроводов. Всего же мы запланировали строительство 11 газопроводов", - сказал Евкуров.

По его словам, в регионе также ведется и обновление всех газопроводных сетей. "Всего будет обновлено около 2,4 тысячи километров газопроводных сетей в рамках пилотного проекта "Создание новой системы газораспределения на территории Республики Ингушетия", - добавил глава региона.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" начнется в полдень 20 июня, студия программы по традиции последних лет будет находиться в Гостином дворе.