Leroy Merlin начнет в тестовом режиме собирать строительный мусор в Москве

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Компания Leroy Merlin в тестовом режиме будет принимать строительный мусор в нескольких своих магазинах в Москве. Об этом журналистам во вторник сообщил генеральный директор "Леруа Мерлен Восток" Венсан Жанти.

"У нас есть желание развивать ряд проектов, связанных с социальной ответственностью, экологические проекты, в частности, раздельный сбор мусора. Мы будем тестировать в нескольких магазинах Москвы сбор мусора после ремонта <…> Нужно найти партнеров для теста, чтобы посмотреть, какую обратную связь получим, как они используют мусор", - сказал он.

По словам директора одного из магазинов сети, который открылся во вторник на территории "ЗИЛ", Себастьяна Армансе, уже сейчас от посетителей принимаются на переработку такие опасные отходы как лампы и батарейки, в будущем, возможно, получится организовать сбор краски.

Мусор, образовавшийся в результате ремонта (гипсокартон, сухие смеси, блоки, металлические профили и прочее), считается строительным. Он должен собираться и вывозиться отдельно от бытовых отходов, для этого жители должны заказывать специальный бункер. В большинстве случаев это платная услуга, поэтому зачастую отходы ремонта складывают в контейнер для бытового мусора, и они вывозятся на свалки, хотя имеют хорошую перспективу быть переработанными обратно в строительные материалы.

Leroy Merlin специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи, сада. Торговая сеть имеет представительства во Франции, Италии, Испании, Бразилии, в нескольких регионах России.