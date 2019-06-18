Комитет Госдумы поддержал проект о компенсации пассажирам за задержку рейса или багажа

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по транспорту и строительству во вторник рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект об увеличении выплат авиаперевозчиком пассажирам за просроченный рейс или подачу багажа. Об этом журналистам сообщил член комитета Максим Сураев.

В первом чтении данный проект закона был принят в декабре 2018 года. Согласно изначальной версии, напомнил депутат, за вышеуказанные нарушения перевозчик должен был бы выплатить пассажиру сумму в размере 100 рублей за каждый час просрочки вместо нынешних 25 рублей. "В первом чтении мы приняли, что повысить надо выплату от 25 рублей до 100 рублей, но потом пришли поправки, и мы с ними согласились, чтобы это было 3% от провозной платы за каждый час", - сказал Сураев.

Он привел данные за 2018 год о том, что в среднем перелет в одну сторону внутри страны стоит 7,5 тыс. рублей. 3% от данной суммы - это 225 рублей, которые пассажир ориентировочно будет получать за каждый час просрочки доставки пассажира, багажа или груза. Если речь идет о международных рейсах, то это примерно 11 тыс. рублей в одну сторону, 3% - это 330 рублей за каждый час.

"Я считаю, с этим надо согласиться, так как это больше дает возможностей для пассажира", - заключил Сураев.