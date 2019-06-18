Около 1 тыс. делегатов из Африки посетят экономическую конференцию "Россия - Африка"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Около тысячи делегатов от африканской стороны посетят экономическую конференцию "Россия - Африка", которая пройдет в Москве в июне 2019 года. Об этом сообщил ТАСС глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев.

"В рамках мероприятий по линии Афрэксимбанка состоится открытая экономическая конференция "Россия - Африка". Ожидается приезд до 1 тыс. делегатов с африканской стороны, включая большое количество высокопоставленных спикеров и участников", - сказал он, добавив, что к настоящему времени уже подтверждено участие представителей Африканского союза, министров и государственных деятелей, представляющих Республику Уганда, Республику Руанда, Сьерра-Леоне и другие страны. Кроме того, 18-22 июня 2019 года в Москве состоится ежегодное собрание акционеров Афрэксимбанка.

"В ходе конференции будут затронуты вопросы касательно целого ряда отраслей, включая железнодорожную инфраструктуру, агропромышленный комплекс, сельхозтехнику, цифровую экономику, здравоохранение и образование. Мы ожидаем, что это заложит основу для предметных договоренностей, которые будет достигнуты уже к октябрю, когда в Сочи состоится масштабный политический саммит "Россия - Африка" и сопутствующий ему одноименный экономический форум", - пояснял глава РЭЦ. При этом в мероприятиях в Сочи примут участие более 3000 иностранных делегатов, а также 2000 российских представителей.

РЭЦ прогнозирует удвоение объемов российско-африканских торговых связей в течение ближайших трех-четырех лет. "Российский экспортный центр ведет плотное партнерство с Афрэксимбанком и уже вышел на первые сделки, которые мы совместно реализуем на африканском континенте. Мы намерены увеличивать объемы (поддержки экспорта - прим. ТАСС), и уверен, что мероприятия этого года будут, безусловно, осуществлять большой вклад, и мы предвидим удвоение объемов российско-африканских торговых связей в течение ближайших трех-четырех лет", - сказал Слепнев.

Базовыми финансовыми инструментами поддержки торговли между Россией и Африкой могут выступать прямые кредиты иностранным покупателям (в том числе обеспеченные суверенной гарантией страны заемщика) и кредиты банкам иностранных покупателей под страховое покрытие "Эксар", кредиты суверенным заемщикам, финансирование дебиторской задолженности под залог экспортной выручки.

В 2018 году объем поддержанного РЭЦ экспорта российской продукции в страны Африки составил $2,47 млрд. Основные страны-партнеры - Египет, ЮАР, Замбия, Марокко, Алжир, Нигерия и Кения.

О российской промышленной зоне в Египте

В РЭЦ пояснили, что решения по выбору точек размещения промышленных зон принимает Минпромторг, основываясь на анализе наиболее востребованных и перспективных направлений российского экспорта, а также учитывая особенности конкретных площадок размещения и возможности по получению преференций и льгот для российских компаний. РЭЦ рассчитывает, что в этом году будет заключено порядка 100 соглашений о намерении компаний участвовать в проекте российской промышленной зоны (РПЗ) в Египте.

"Мы - управляющая структура по этому проекту, взаимодействуем с российскими предприятиями. Уже порядка 20 соглашений подписали, наша планка - это 100 соглашений сделать в этом году. Видим, что интерес выше, чем мы наблюдали", - сообщал Слепнев. Ранее правительство РФ утвердило правила предоставления бюджетной субсидии Российскому экспортному центру (РЭЦ) для создания и работы РПЗ в Египте.

Межправсоглашение России и Египта, регламентирующее параметры специальной зоны, было подписано 23 мая 2018 года. Проект РПЗ предусматривает образование особой зоны с облегченным налоговым режимом для российских предприятий-резидентов, промзона будет расположена на востоке Порт-Саида.

По прогнозам Минпромторга РФ, реализация проекта займет около 13 лет, но уже к 2026 году компании-резиденты смогут производить продукцию на $3,6 млрд ежегодно. Российские компании получат арендные каникулы, льготные тарифы на энергетические ресурсы, особый преференциальный налоговый режим, а также заранее подготовленную площадку. Первые компании, по расчетам Минпромторга, выйдут на площадку одновременно с началом строительства промышленной зоны, которое намечено на 2019 год.

Как сообщалось ранее, планируемые российские государственные вложения в развитие первичной инфраструктуры РПЗ составят около $190 млн, общий объем частных инвестиций за период реализации проекта оценивается в $7 млрд. Создание промзоны входит в мероприятия нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Проекты в Африке

РЭЦ также прорабатывает ряд проектов с Афрэксимбанком в различных регионах Африки. Например, финансирование поставок средств наземного транспорта российского производства, а также финансирование проектов по строительству и модернизации объектов промышленной инфраструктуры в Замбии, Анголе, горнодобывающих проектов в Зимбабве и Сьерра-Леоне. В РЭЦ отмечают интерес местных компаний к привлечению российских партнеров к реализации проектов в нефтяной (трубопроводы, переработка) и аграрной отраслях.

Афрэксимбанк основан в 1993 году в Абудже (Нигерия). Уставный капитал - $5 млрд. Основные задачи банка - развитие торговли между африканскими странами и за пределами континента. Штаб-квартира расположена в Каире.

Российский экспортный центр (РЭЦ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Российский экспортный центр создан в структуре ВЭБ.РФ.