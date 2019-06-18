ФАС предложила поддерживать все российские товары в рамках процедуры госзакупок

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает отказаться от существующего перечня компаний, которым предоставляются преференции при госзакупках, и вместо этого поддерживать всю российскую продукцию, указанную в заявке, заявил замглавы ФАС Михаил Евраев в ходе заседания межведомственного координационного совета коллегии военно-промышленной комиссии РФ по развитию производства медицинских изделий в организациях ОПК.

"Сегодня не допускается объединять в один лот преференциальную и не преференциальную продукцию, что значительно увеличивает количество торгов и их обжалование. В связи с этим мы предлагаем воспользоваться опытом 223-ФЗ в этом вопросе, а именно - отказаться от перечня и предоставлять преференции всей продукции, если отечественные товары в заявке составляют свыше 50% от НМЦК (начальной максимальной цены контракта)", - отметил Евраев.

По его мнению, в условиях включения нескольких тысяч новых позиций в преференциальные перечни многие заказчики столкнутся с ощутимой нагрузкой.

Сейчас при госзакупках определенных товаров действует принцип "третий лишний": если на участие в торгах поступило минимум две заявки отечественных или производителей стран Евразийского экономического союза, то иностранная компания к конкурсу уже не допускается.

ФАС ранее уже предлагала заменить правило "третий лишний" при госзакупках механизмом преференций, когда отечественные товары считаются на установленный коэффициент дешевле, чем в заявке. При этом в случае победы договор с российским производителем заключается по цене заявки. Если же на торгах побеждает иностранный поставщик, то цена контракта для него снижается.