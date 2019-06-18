Росприроднадзор начал проверку завода "Фосагро" в Волхове

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) начал плановую проверку филиала завода "Апатит" (принадлежит "Фосагро") в городе Волхове Ленинградской области, жители которого жаловались на экологию, сообщила во вторник пресс-служба департамента.

На видеохостинге YouTube и в соцсетях жители Волхова ранее опубликовали несколько видеороликов, а также ряд фотографий, на которых засняли задымление, вызванное, по мнению горожан, выбросами с местных предприятий. В конце мая власти региона сообщили о результатах проведенной по факту жалоб проверки: превышения допустимого уровня вредных веществ в воздухе выявлено не было.

"Государственные инспекторы департамента Росприроднадзора по СЗФО приступили к проведению плановой проверки деятельности крупного химического предприятия региона - Волховского филиала АО "Апатит", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ходе проверки инспекторы Росприроднадзора оценят работу предприятия по охране водных объектов, выбросам в атмосферу и по охране окружающей среды.

Волхов - город в Ленинградской области с населением около 44 тыс. человек, является районным центром. В городе расположены крупные промышленные объекты, в том числе Волховская ГЭС, Волховский цементный завод ("Пикалевская сода"), Волховский химический завод, завод по производству удобрений компании "Фосагро", Волховский комбикормовый завод, завод по обработке цветных металлов и другие.

"ФосАгро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений.