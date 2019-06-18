"Ведомости": производители сельхозтехники попросили не отменять субсидии на продукцию

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Ассоциация производителей сельскохозяйственной техники "Росспецмаш" направила премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо с просьбой не отменять программу субсидирования скидок на производимую технику. Об этом во вторник сообщает газета "Ведомости", которая ознакомилась с письмом, подлинность которого подтвердил представитель "Росспецмаша".

По данным издания, ассоциация отметила шестилетний рост продаж сельхозтехники благодаря госпрограмме. Заместитель директора ассоциации Денис Максимкин сообщил в письме, что исполнение государственной программы является основной мерой по поддержанию спроса и сегодня по ней приобретается 90% техники.

Максимкин выразил опасения, что изменение программы субсидии на льготный лизинг сельхозтехники может вызвать сокращение объема продаж в 2020 году. Более того, отмена скидки может вызвать рост цен на сельхозтехнику для конечного покупателя, так как большая часть машин приобретается в кредит, его сумма по новой программе будет рассчитывается от полной стоимости техники.

Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло решение о введении с 2020 года механизма лизинга для покупателей российской сельхозтехники. По мнению вице-премьера РФ Дмитрия Козака, переход на систему льготного лизинга позволит создать конкуренцию на рынке, увеличить предложение и качество продукции.