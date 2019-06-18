Аксаков считает, что криптовалюту Facebook не легализуют в России

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россия не станет легализовывать использование криптовалюты Libra, которую Facebook планирует ввести в обращение в 2020 году. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью радиостанции "Коммерсантъ FM" в вторник.

"Что касается использования криптовалюты Facebook в качестве платежного инструмента в России на данном этапе - мое мнение, что в нашей стране это будет запрещено", - заявил он. Аксаков подчеркнул, что в России не планируется принимать законодательство, "которое дает пространство для активного задействования криптоинструментов, созданных в рамках открытых платформ, блокчейнов", поскольку это может нести угрозу для финансовой системы страны.

По его словам, граждане смогут покупать криптовалюту Facebook на зарубежных финансовых площадках, но в РФ создание таких механизмов будет ограничиваться. "По идее, речь должна идти о возможности организации всевозможных бирж, площадок обмена и продажи таких валют. Мы, полагаю, будем ограничивать или запрещать создание таких площадок. А кто хочет на свой страх и риск, используя зарубежное законодательство, приобретать эти инструменты - это их дело", - заключил глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

Ранее во вторник в блоге Facebook появилась информация о том, что компания запустит в обращение собственную криптовалюту Libra в 2020 году.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal проинформировала, что ряд крупнейших американских корпораций, включая Visa, Mastercard, PayPal и Uber, намерены вложить по $10 млн в создание консорциума, который "будет управлять криптовалютой", создаваемой Facebook.

Многие пользователи соцсети давно ожидают выхода компании на рынок финансовых услуг. В 2014 году Facebook наняла бывшего президента международной платежной системы PayPal Дэвида Маркуса, который возглавил отдел по разработке блокчейн-технологий.