Взаимодействие науки и бизнеса обсудят на судостроительном форуме в Архангельске в июне

АРХАНГЕЛЬСК, 18 июня. /ТАСС/. Участники II международного форума "Судостроение в Арктике" 20-21 июня в Архангельске обсудят вопросы взаимодействия науки и предприятий, сообщил журналистам во вторник проректор по научно-инновационному развитию, завкафедрой фундаментальной и прикладной физики Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) Марат Есеев.

"Деятельность в сфере прикладных исследований и разработок может быть полноценно реализована с участием ученых САФУ, партнеров из других центров. К нам приедут коллеги из ЦНИИ конструкционных материалов "Прометей", которые занимаются материалами и технологиями в области судостроения для предприятий, приедут коллеги из Московского государственного технического университета им. Баумана, которые готовят инженеров. Наша задача связать науку, кадры с потенциальными индустриальными партнерами", - сказал Есеев.

Он подчеркнул, что также важно привлечь представителей бизнеса к участию в программах вуза. "Если есть практическая деятельность, экономика, то на основе этой экономики мы можем видеть, для кого готовить кадры, в каком объеме, с какими компетенциями должны быть наши выпускники", - уточнил он.

Участники форума

Как сообщил журналистам директор ассоциации "Кластер судостроения и производства морской техники" Сергей Смирнов, цель форума - обеспечить взаимодействие потенциальных подрядчиков и заказчиков в работе над проектами в Арктике.

"У нас запланировано пять сессий, которые посвящены шельфу, традиционному судостроению, проектированию судов, мы не обошли вниманием актуальные темы проектирования и строительства промысловых судов, проектирования и строительства пассажирских судов для Арктики", - сказал Смирнов.

В форуме примет участие около 250 представителей судоремонтной и судостроительной отраслей. "Около 150-170 коллег из других регионов, наиболее представительны делегации Санкт-Петербурга, Калининградской области, Якутии, центральной части России. Это предприятия, которые нацелены на сотрудничество с [судостроительными и судоремонтными] компаниями [Архангельской области]. Это поставщики, подрядчики и проектировщики… Участвуют представители Финляндии, будут представители Харбинского университета", - отметил руководитель кластера.

Арктические проекты и кадры

В Архангельской области в настоящее время зарегистрировано 76 компаний судостроения и судоремонта, на которых работают около 45 тыс. человек. Кроме крупных предприятий, есть представители малого и среднего бизнеса, которых стоит привлекать к работе над крупными проектами. "Есть небольшие предприятия, которые оказывают такие услуги. Для нашего бизнеса арктические проекты и все, что связано с судостроением - одна из ниш… Форум - та площадка, которая позволяет стыковать потенциальных заказчиков с подрядчиками, это возможность показать наши производственные мощности", - отметил в беседе с журналистами зампредседателя правительства области Виктор Иконников.

Один из проектов, в котором предприятия региона планируют принять участие - месторождение Каменномысское-море. "Мы стремимся попасть в проект, чтобы он реализовывался в Северодвинске, ему будет посвящено отдельное обсуждение на форуме. Это проект, который будет реализовывать "Газпром", по добыче газа в Обской губе, реализация проекта потребует больших мощностей. Речь идет о [ледостойкой добывающей] платформе и целом наборе морской техники", - пояснил Иконников.

Выставка моделей судов

Также в дни форума запланирована церемония закладки судна по модели поморского коча, который использовали поморы и сибирские промышленники в XI-XIX веках. Его построят на судоверфи в историческом районе Архангельска - Соломбале. "Мы надеемся, что это будет не просто единственный экземпляр, а полноценное производство туристических и экскурсионных судов, которые будут ходить по Белому морю, в том числе на Соловки", - сказал Смирнов.

Откроется выставка проектов судов, созданных юными моделистами. "Около 15 моделей судов, от старинных до современных, причем все модели действующие", - добавил руководитель кластера.

Кроме того, состоится торжественное награждение победителей и лауреатов XIХ Всероссийского конкурса "Инженер года - 2018".