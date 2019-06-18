Проект завода СПГ и газового конденсата "Арктик СПГ-2" одобрили на слушаниях на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Жители Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) одобрили на общественных слушаниях проект строительства завода по производству, хранению, отгрузке сжиженного природного газа (СПГ) и стабильного газового конденсата в рамках проекта "Арктик СПГ-2". Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе местной администрации.

"Строительство объекта одобрили сегодня на общественных слушаниях. Представители компании рассказали об этапах строительства, о перспективах для жителей, о воздействии на окружающую среду и о тех мерах, которые будут предприниматься, чтобы это воздействие снизить", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседницы агентства, в общественных слушаниях приняли участие около 40 человек. "До этого [представители региональной ассоциации коренных малочисленных народов Севера] "Ямал - потомкам!" больше месяца ездили по межселенной территории в тундре и общались с местным населением, там больше 300 голосов было "за", - добавила она.

"Арктик СПГ-2" станет вторым крупнотоннажным СПГ-заводом "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база проекта - Утреннее месторождение на полуострове Гыдан. Завод будет включать три производственные линии мощностью 6,6 млн тонн в год каждая. Компания планирует запустить первую очередь "Арктик СПГ-2" в первом квартале 2023 года.