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Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok

Компания Аветисяна заявила, что Baring Vostok передал ей 10% акций "Восточного"

В "Финвижн" отметили, что не сомневались в справедливости российской и английской судебной системы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Структуры фонда Baring Vostok, сооснователем которого является Майкл Калви, исполнили опцион и передали 10% акций банка "Восточного" компании "Финвижн" Артема Аветисяна. Об этом ТАСС сообщил представитель "Финвижн".

"Опцион исполнен. Мы не сомневались в справедливости российской и английской судебной системы и были уверены в том, что правда на нашей стороне. Теперь, когда суд подтвердил правомерность наших требований и акции переданы его законному владельцу, очень надеемся, что все спекуляции на эту тему прекратятся", - отметил представитель "Финвижн".

Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владеет 52% банка "Восточный") исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании "Финвижн холдингс" (владеет 32% акций банка). Бенефициаром последней является Артем Аветисян, владевший "Юниаструм банком", который объединился с "Восточным" в 2017 году.

Параллельно спор по иску Evision Holdings рассматривается в Лондонском международном арбитражном суде. Baring Vostok обвинил Аветисяна в выводе средств из банка "Юниаструм" перед слиянием с "Восточным", утверждая, что именно из-за подозрительных операций фонд не исполняет соглашение.

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей.

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РоссияДело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
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