Глава Минтранса призвал власти Приморья поторопиться с выдачей лицензий перевозчикам

ТАСС, 18 июня. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих призвал власти Приморского края ускорить процесс выдачи в регионе лицензий на пассажирские перевозки. Об этом сообщается во вторник на сайте Министерства транспорта РФ по итогам встречи главы ведомства с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

"Евгений Дитрих обратил особое внимание на необходимость получения лицензий на все виды пассажирских перевозок до 29 июня. Это требование содержится во вступившем в силу 1 марта "Положении о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами". В настоящее время перевозчиками Приморья подано 411 заявлений, всего выдано 248 лицензий", - говорится в сообщении.

По его словам, речь идет не только о регулярных перевозках. "Документ также обязывает получать лицензии на перевозки для собственных нужд, а также на перевозки по заказу. Призываю провести необходимую работу с перевозчиками и ускорить подачу соответствующих заявок и получение лицензий", - приводят слова Дитриха в сообщении.

Кроме того, в ходе встречи министр и глава региона коснулись вопросов строительства второго моста на остров Русский и второй взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Владивостока, а также разработки комплексной схемы работы городского транспорта.

В конце октября 2018 года вступил в силу федеральный закон, который с 1 марта 2019 года ввел обязательное лицензирование всех видов пассажирских перевозок автобусами, включая перевозки по заказу и для собственных нужд. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны получить лицензию на осуществление указанной деятельности. Новую лицензию необходимо получить не позднее 29 июня. Не получившие лицензию перевозчики будут лишены возможности заниматься пассажирскими перевозками.