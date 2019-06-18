Правительство объяснило данные Росстата о росте цен на бензин в мае

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Данные Росстата о росте цен на бензин в России на 17,5% в мае касаются оптового, биржевого сегмента. Розничные цены на моторное топливо в России с начала года выросли в среднем на 2,3%, что соответствует условиям соглашения с нефтяниками. Об этом журналистам сообщили в российском правительстве.

"В связи с противоречивыми трактовками статистических отчета Росстата по динамике цен на бензин поясняем. Статистика Росстата относится к динамике цен производителей, т. е. к оптовым ценам, определяемым биржевыми торгами. Анализ динамики оптовых цен на бензин показывает рост на текущий момент 17 п.п. с 31 декабря 2018 года. При этом биржевая цена сейчас на 7 п.п. ниже цены на 17 июня 2018 года", - пояснили в кабмине.

По данным Минэнерго, рост цен на моторное топливо с начала года соответствует параметрам заключенных в ноябре 2018 года соглашений с нефтяными компаниями. По данным ЦДУ ТЭК, рост цен на бензин с начала года составляет 2,3 п.п. в среднем по Российской Федерации, в том числе в СФО - 2,5 п.п., в ДФО - 2,8 п.п. "При этом следует отметить, что в ДФО рост цен в январе составил 1,5 п.п., то есть практически на величину роста НДС, тогда как в СФО лишь 0,7 п.п. Таким образом, в СФО рост НДС не был полностью перенесен в цену топлива в январе 2019 года", - говорится в комментарии правительства.