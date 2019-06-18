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DPA: BMW отзывает в Европе 560 тыс. автомобилей

По данным агентства, отзыв касается моделей E60, E61, E63 и E64

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Германский автопроизводитель BMW отзывает в Европе 560 тыс. машин. Об этом сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на представителя компании.

Речь идет о транспортных средствах пятой и шестой серий, произведенных в период с 2002 года по 2010 год. Отзыв касается моделей E60, E61, E63 и E64, пишет DPA.

Меры обусловлены угрозой коррозии на обшивке аккумулятора, которые в теории могут привести к проблемам с проводкой. "Полагаем, что в 60% случаев ремонта не потребуется", - отметили в концерне.

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