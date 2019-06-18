Корпорация "МиГ" планирует выйти на рынок БПЛА

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" намечает несколько вариантов беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и ведет обсуждение на этот счет с потенциальными покупателями. Об этом сообщил в распространенном во вторник интервью американскому информационному агентству Associated Press (AP) гендиректор корпорации "МиГ" и вице-президент по военно-техническому сотрудничеству Объединенной авиационной корпорации (ОАК) Илья Тарасенко.

"У нас есть несколько опционов, которые мы подготавливаем для рынка" ударных БПЛА, приводит AP слова Тарасенко. Он принимает участие в работе авиакосмического салона в Ле-Бурже и добавил, что корпорация "МиГ" обсуждает эти варианты с потенциальными покупателями.

Тарасенко не уточнил примерный график реализации данного проекта. По словам гендиректора российской корпорации, будущий БПЛА размерами будет схож с истребителями МиГ-35 и МиГ-29. "Мы видим ускоряющееся развитие в направлении [разработки] дронов" и искусственного интеллекта, в направлении механизмов, не только управляемых дистанционно, но и "способных самостоятельно принимать решения в воздухе", отметил Тарасенко.

AP напоминает о том, что российская корпорация "Сухой" уже представила тяжелый ударный БПЛА "Охотник", выполненный с применением технологии "стелс".