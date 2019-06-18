Зеленский исключил дефолт и заявил о подготовке новой программы помощи от МВФ в июле

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями крупного и среднего бизнеса Германии исключил объявление дефолта в стране и гарантировал продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

"С МВФ будем готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет", - цитирует его пресс-служба. Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития.

Украинский лидер пригласил представителей бизнеса Германии к участию в инвестиционном совете при администрации президента. "Именно администрация президента восстанавливает инвестиционный совет. Мы хотели бы проводить его дважды в год. И приглашаем вас, ведь чем больше будет в этом совете иностранного бизнеса, то прозрачнее он будет", - сказал он. Зеленский добавил, что на Украине готовится большой пакет инноваций, в числе которых проект "Государство в смартфоне", который обеспечит уменьшение бюрократического давления на людей.

В свою очередь представители бизнеса заявили, что для развития сотрудничества Украине необходимо улучшить инвестиционный климат и внедрить европейские стандарты.

Ранее официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Фонд готов к дальнейшим шагам в переговорах с Украиной о сотрудничестве после проведения парламентских выборов в стране. Внеочередные выборы на Украине запланированы на 21 июля.