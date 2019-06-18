Трутнев заявил, что России и Индии необходимо уходить от доллара

МУМБАИ, 18 июня. /ТАСС/. Россия и Индия в сотрудничестве должны снижать применение доллара и развивать национальные валюты, считает вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

"Это большое преимущество США, за счет доллара они достаточно сильно влияют на экономику. И политически, и экономически мир должен быть многополярным. Нам вполне нужно вести эту работу вместе. Я уверен, что не должно быть одной валюты в мире - это неправильно", - сказал он на выездной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) в Индии.

По словам Трутнева, страны, в частности, должны поддерживать национальные валюты.