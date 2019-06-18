АПИ считает, что огранка алмазов в ДФО позволит создать украшения с учетом специфики рынка

МУМБАИ, 19 июня. /ТАСС/. Создание на Дальнем Востоке предприятий по огранке алмазов позволит производить там ювелирные изделия, которые будут учитывать специфику российского рынка. Такое мнение высказал журналистам глава Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций (АПИ) Леонид Петухов.

В настоящее время на Дальнем Востоке реализуется два проекта по огранке алмазов. Обработку камней ведут индийские компании "Кей-Джи-Кей" (КГК) и "М. Суреш". Желание построить предприятия по обработке алмазов на Дальнем Востоке ранее выразили еще три индийские компании.

"Производство ювелирных изделий на Дальнем Востоке должно быть. Изначальная идея компании КГК - сделать определенную дальневосточную огранку. Но я считаю, что ювелирные украшения специфичны для каждого рынка: кто-то любит простые формы, кто-то более изысканные, как в Индии. Но уверен, что украшения для российского рынка должны делаться на Дальнем Востоке", - считает Петухов.

При этом он отметил, что алмазы являются специфическим продуктом - у них высокая стоимость при маленьком объеме, поэтому зачастую льготы по логистике, налогообложению не являются для них решающим фактором при выборе места производства.

Первый День индийского инвестора и выездная сессия Восточного экономического форума (ВЭФ) прошли в Мумбаи во вторник в рамках рабочей поездки вице-премьера, полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева. В ходе мероприятия прошли рабочие встречи с представителями индийских компаний угольной промышленности и обработки алмазов.