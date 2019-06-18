Госдума рассмотрит законопроект о продлении дачной амнистии до 2022 года

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду рассмотрит в первом чтении проект закона о продлении дачной амнистии еще на три года - до 1 марта 2022 года. Документ разработан главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

Дачная амнистия действовала на протяжении почти 13 лет и закончилась 1 марта, за это время миллионы россиян успели зарегистрировать в упрощенном порядке свои права на объекты недвижимости на своем участке - жилые дома, дачи, садовые дома, бани и гаражи. При этом, отмечает автор инициативы, остается немало людей, которые по факту являются владельцами недвижимости, но не смогли воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав. "Было бы правильно защитить их права не только за счет продления срока, но и за счет вовлечения в амнистию других объектов", - сказал Крашенинников.

Документ предлагает восстановить действие дачной амнистии до 1 марта 2022 года в отношении жилых домов, жилых строений и садовых домов, которые построены на земельных участках, предоставленных до 4 августа 2018 года, то есть до вступления в силу последних изменений. Оформить на них права можно будет в упрощенном порядке - при наличии права на участок потребуется технический план, подготовленный в соответствии с декларацией об объекте, составленной владельцем. Кроме того, для строящихся жилых и садовых домов, возведение которых начато до 4 августа 2018 года, предлагается бессрочно установить упрощенный уведомительный порядок, когда в орган стройнадзора направляется не два, а одно уведомление - только об окончании строительства.

Для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) предлагается продлить до 1 марта 2022 года упрощенные правила приобретения земельных участков (согласно действующему законодательству, члены СНТ могут приобрести такой участок без проведения торгов в собственность бесплатно до 31 декабря 2020 года). До той же даты предлагается продлить возможность установления субъектами РФ предельных максимальных цен кадастровых работ (эта норма должна окончить свое действие к 1 марта 2020 года).

Законопроект также призван решить застарелые проблемы, касающиеся оформления земельных участков под многоквартирными домами. "Предлагается установить прямую обязанность органов публичной власти проводить все необходимые действия по формированию земельного участка, конкретизировав их (работы по межеванию, обеспечение постановки земельного участка на государственный кадастровый учет). Предложено установить, что формирование земельных участков должно осуществляться независимо от обращения собственников помещений", - говорится в пояснительной записке к документу.

Наконец, инициатива может обязать органы местного самоуправления информировать граждан о новых правилах строительства домов на дачных и садовых участках и о процедуре оформления прав на эти дома, поскольку, отмечает Крашенинников, с учетом всех изменений разобраться в них самостоятельно очень сложно.

Законопроект кабмина

Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года. Как отмечал депутат, решение о том, по какому пути пойдет работа над этим вопросом, будет приниматься в конце июня. По его словам, если будет выбран вариант с продлением только до 2020 года, это вынудит около миллиона россиян, которых может коснуться амнистия, проводить кадастровые работы в зиму, "а они в это время проходят сложно".