Власти Канады одобрили проект расширения трубопровода Trans Mountain

ОТТАВА, 19 июня. /ТАСС/. Правительство Канады приняло решение одобрить проект расширения трубопровода Trans Mountain. Об этом во вторник сообщил журналистам в Оттаве премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Сегодня [18 июня] я объявляю, что наше правительство одобрило проект расширения [трубопровода] Trans Mountain", - сказал он. По словам премьер-министра, строительство магистрали должно начаться уже в этом году.

В конце февраля канадский Национальный энергетический совет одобрил расширение нефтепровода, после чего федеральные власти должны были до 22 мая принять окончательное решение, но в итоге из-за консультаций с представителями коренных народов Канады это объявление было отложено до 18 июня.

В 2018 году правительство Канады купило у американской компании Kinder Morgan часть трубопровода Trans Mountain за 4,5 млрд канадских долларов ($3,5 млрд). Kinder Morgan планировала расширить существующую ветку трубопровода протяженностью 1150 км, чтобы увеличить его мощность с 300 до 890 тыс. баррелей нефти в сутки. Сейчас по трубопроводу нефтепродукты поступают из провинции Альберта в Британскую Колумбию, а протяженность новой ветки нефтепровода составит 980 км. Теперь Оттава самостоятельно реализовывает этот проект.